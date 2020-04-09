"غريفيث" يكشف مبادرة أممية شاملة لإنهاء حرب اليمن

اليمن/ الخليج 365



كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الخميس، عن مبادرة شاملة لوقف الحرب، يتم مناقشتها مع طرفي النزاع في البلاد، بهدف تعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.

وقال غريفيث في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه: "إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن، وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل المبعوث الخاص في آخر شهر مارس (آذار) لكل من الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف: "جاءت المبادرة بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة"، مشيرا أنها تضمنت مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة.



كما تضمنت المبادرة مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمنيـ وبناء الثقة بين الأطراف، إضافة إلى الالتزام باستئناف العملية السياسية.



ووفق البيان نفسه، تهدف المبادرة أيضًا لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

Advertisements

وبحسب غريفيث، فإن "مكتبه تلقى قبل بضعة أيام، ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية وأنصار الله على تلك المقترحات"، دون تفاصيل أكثر.

ولفت إلى أن مكتبه يعمل الآن على مراجعة مقترحاته، بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسيرسل نسخًا محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها.



وعبر غريفيث عن أمله في أن يتمكن من جمع الأطراف باجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن، لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.



وتأتي المبادرة الأممية غداة إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بدأ في تمام الساعة (9.00 ت. غ) من الخميس، مع إمكانية تجديده.

وحتى اليوم المذكور، لم تعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.