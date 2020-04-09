زين الدين زيدان يتبرع بعتاد طبي لمسقط رأس عائلته بالجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
تبرع نجم الكرة العالمية سابقا، مدرب ريال مدريد الإسباني حاليا زين الدين زيدان، بعتاد طبي لسكان ولاية (محافظة) بجاية، شمال شرقي الجزائر، والتي تعد مسقط رأس عائلته.
وحسب بيان لولاية بِجاية، الخميس، فإن مؤسسة "زين الدين زيدان" الخيرية، تبرعت بعتاد طبي يتكون أساسا من 5 أسرة إنعاش، وأجهزة تنفس اصطناعي، موجهة للمؤسسات الصحية بالمنطقة، لمواجهة انتشار وباء كورونا.
وأوضح البيان، أن الوالي أحمد معبد، أجرى اتصالا هاتفيا مع والد زيدان (إسماعيل) والذي يدير هذه المؤسسة الخيرية، ونقل له امتنان سكان المنطقة لهذه المساعدة.
وزين الدين زيدان، الذي ولد عام 1972 بمدينة مرسيليا الفرنسية، ابن عائلة جزائرية تنحدر من بجاية، هاجرت قبل عقود نحو فرنسا.
وحتى الخميس، سجلت الجزائر 235 حالة وفاة من بين 1666 إصابة بفيروس كورونا فيما بلغت عدد حالات التعافي 374.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من مليون و577 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 93 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 348 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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