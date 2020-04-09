جوبا.. تمديد مفاوضات "سلام السودان" إلى مايو

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

اتفقت أطراف مفاوضات "سلام السودان"، الخميس، على تمديد فترة التفاوض بين حكومة الخرطوم وحركات المعارضة المسلحة إلى 9 مايو/آيار القادم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأنه تقرر من قبل لجنة الوساطة وموافقة أطراف التفاوض تمديد فترة المفاوضات من 9 إبريل/نيسان إلى 9 مايو القادم.

وكان من المقرر التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بحلول 9 أبريل، وهو موعد حددته الوساطة سابقا.

وأضافت "سونا": "وقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية والوساطة الجنوبية ليمتد حتى 9 مايو المقبل"، فيما تم رفع نص الاتفاق للحكومة السودانية من أجل التوقيع عليه.

وأشارت إلى أن قادة الجبهة الثورية وقعوا على نص الاتفاق.

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وذكرت الوكالة الرسمية أن لجنة الوساطة والأطراف المتفاوضة رأت أن الظروف الحرجة التي يمر بها العالم خلال هذه الأيام لتفشى جائحة كورونا، عطل استئناف التفاوض بالجدول المحددة لها مسبقا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي أجلت المفاوضات لمدة أسبوع عقب وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر، بذبحة صدرية في جوبا.

وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات، هي إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات مناهضة لحكمه.

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