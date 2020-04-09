مصر تتسلم رسميا ثالث غواصة ألمانية لدعم قواتها البحرية

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت مصر رسميا، الخميس، تسلم ثالث غواصة ألمانية، ضمن صفقة تشمل أربع غواصات؛ لتعزيز ودعم قواتها البحرية.
جاء ذلك وفق بيان نشره العقيد تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته على "فيسبوك".
وقال البيان: "تسلمت القوات البحرية رسمياً صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (إس 43)".
وأوضح أن "هذه الغواصة تعد الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم".
وعادة لا تعلن مصر قيمة صفقاتها العسكرية، غير أن بيانات سابقة من الجانب الألماني قالت إن قيمة الصفقة تزيد عن 500 مليون يورو.
وحسب بيان سابق للجيش المصري، فإن صفقة الغواصات الألمانية من طراز "إس 43"، تتميز بقدرات قتالية عالية، وتحمل أنواع مختلفة من التسليح مثل الصواريخ والطوربيدات والألغام، وقدرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2016، تسلمت مصر أول غواصة من الصفقة، فيما تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017، لتعزيز ودعم قواتها البحرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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