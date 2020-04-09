ليبيا.. مقتل عامل غاني بقصف لحفتر شرقي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الخميس، مقتل عامل من غانا وإصابة 6 أشخاص، جراء قصف صاروخي شنته ميليشيا خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، إن ميليشيا حفتر شنت قصفا بصواريخ "غراد" على منطقة "غوط الرمان"، في تاجوراء، شرقي طرابلس.

وأشار المركز، أن القصف أسفر عن مقتل عامل غاني وإصابة 6 أشخاص بينهم ليبيان و4 من النيجر وغانا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة، تضرر مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا جنوبي طرابلس؛ إثر تعرضها لقصف صاروخي من قبل ميليشيا حفتر.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، عبر "فيسبوك"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية جراء القصف.

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ويعد هذا القصف الثالث من نوعه الذي يتعرض له المستشفى الواقع في حي "أبوسليم"، من ميليشيا حفتر خلال 4 أيام.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضية الأوروبية، في بيانين منفصلين، هذا القصف "بشدة"، وأكدا على ضرورة وقف مثل هذه الهجمات وتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت ليبيا 21 إصابة بفيروس كورونا.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة الوباء، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

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