ميسي يرد بحسم على خبر مفاوضات إنتر ميلان

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اليوم الخميس، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن البلوجرانا، والانتقال لصفوف إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت قناة “TNT Sports” الأرجنتينية قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن إنتر ميلان بدأ أولى خطوات التفاوض مع ميسي، حول الانضمام للفريق.

وردا مثل على هذه التقارير، قال نجم التانجو عبر حسابه على “إنستجرام”: “هذه أخبار مزيفة، ونفس الشيء بالنسبة للتقارير التي تربطني بفريق نيولز أولد بويز (الأرجنتيني)”.

وختم قائد البارسا بقوله: “لحسن الحظ لا أحد يصدقهم”.

ولم يلعب ميسي كمحترف بقميص أي فريق سوى البلوجرانا، ورغم كل ما تردد من قبل عن إمكانية رحيله، إلا أنه يبقى دائما في القلعة الكتالونية.