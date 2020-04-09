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تمديد مهلة استلام طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.

وأوضح سموه أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأكد وزير الخارجية، أن وزارته وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

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