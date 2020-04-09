“صدق” تعلن تأثر عملياتها التشغيلية بجائحة “كورونا”

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية “صدق” تأثر عملياتها التشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأوضحت في بيان لها على “تداول”، أن جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي قامت بها الجهات المختصة في السعودية للحد من انتشاره، قد أثرت على سير العمليات التشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة فيما عدا استمرار المبيعات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني.

وتوقعت أن يكون هناك تأثير على نتائجها المالية خلال فترات الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الناتج عن ذلك في ظل الظروف الحالية؛ مبينة أن ذلك لصعوبة التنبؤ بمدة استمرار هذه الإجراءات أو التطورات المصاحبة أو تقدير الاستحقاق لحزمة الدعم والمبادرات الحكومية التي أعلنها للحد من الآثار المترتبة على القطاع الخاص.

وأكدت أنها تقوم حاليا بمتابعة المستجدات بهذا الشأن، مبينة أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية وعن أي أثر مالي جوهري إن وجد.