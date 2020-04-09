أكثر من 96 متدرب في دورة التحولات الرائدة “قيادة وإدارة التغيير” بحاضنة نكون”

نفذت حاضنة نكون لريادة الأعمال برنامجا تدريبيا عبر البث المباشر عن بعد عن التحولات الرائدة “قيادة وإدارة التغيير” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بابها قدمها رئيس مجلس إدارة حاضنة نكون الدكتور سعيد الدوسري بحصور اكثر من 96 متدرب, ومتدربة تناول خلالها الدكتور سعيد اهم مراحل التغيير وأسباب مقاومته والموارد العملية لعملية التغيير, ومخزون المدخرات واهميته والتناغم مع الكون والتطهير والفلترة وتطرق الدوسري الى الطاقات الأربع ومصطلح القوارب والبوارج , وتناول بالشرح المسؤولية الاجتماعية تحت شعا كلنا مسؤول وناقش الحضور حول العمل بروح الفريق وبعض مفاهيم القيادة وحرب الأولويات

واختتم الدورة بشرح الأمور التي لا تقبل التغيير , وهي الدين والوطن والذات مشددا على أهمية قوة العزيمة في تحقيق النجاح وانتهت الدورة التدريبية بفتح باب النقاش حول إمكانية الخروج باقل الخسائر, وما بعد كورونا واهم الأدوات التي يجب ان يتسلح بها رواد الاعمال , واهم المشاريع التي يمكن ان تحقق عوائد اقتصادية خلال هذه الفترة, وإمكانية تقليل المخاطر وتجازوا الازمة

جدير بالذكر ان الحاضنة تهدف إلى تهيئة الشباب لسوق العمل قبل البدء في مشاريع تجارية بشكل متكامل ، واحترافي ، وتأسيس الاتجاه المعرفي الأساسي لدى رواد الاعمال الذي يطلبه هذا المجال وتوجيه الشباب أصحاب المشاريع في مشاريعهم للخدمات الارشادية ، وخلق فرص استثمارية جديدة في المنطقة من خلال ربط المستثمرين بمشاريع ريادية نوعية لتصبح الحاضنة مرجعا رئيسيا ، وحلقة وصل بين رواد ورائدات الاعمال ، والجهات المهتمة ووجهة رئيسية لرواد ورائدات الاعمال في منطقة عسير