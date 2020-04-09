الجيش السوري يشتبك مع متسللين من "داعش" ويقتل عددا منهم

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصدر عسكري اليوم الخميس أن:

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"وحدة من الجيش العربي السوري رصدت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش كانت تحاول التسلل والتحرك بين منطقة الوعر جنوب شرق بلدة السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية".

وأضاف المصدر أن: "عناصر الجيش استهدفوا المجموعة بمختلف الوسائط النارية الرشاشة والمدفعية وتمكنوا بعد الاشتباك معها من إيقاع عدد من المسلحين قتلى ومصابين وإجبار الباقين على الانكفاء والفرار" .

وأفاد المصدر، أن: "قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مسلحين من التنظيم في محيط إحدى النقاط العسكرية المتمركزة شرق المحطة الثالثة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش رمايات مدفعية أوقعت عدداً من المسلحين بين قتيل وجريح".