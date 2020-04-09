ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية بيانا لوزارة الأوقاف المصرية، أعلنت فيه تحويلها 50 مليون جنيه مصري لحساب المتضررين من فيروس كورونا.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وقالت الأوقاف المصرية أن تلك الأموال تم تحويلها من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا بإحدى البنوك، خاصة من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية.
وكانت الأوقاف المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق كافة الفعاليات الجماعية في شهر رمضان.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري تأكيد الأوقاف أنه بسبب انتشار فيروس كورونا تقرر "تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها".
وحظرت الوزارة عمليات الإفطار الجماعي فيها أو في هيئة الأوقاف وجميع الجهات التابعة للوزارة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة مصرية تحول عشرات الملايين لحساب المتضررين من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.