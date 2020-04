هل تقلل قلة حركة الناس جراء وباء كورونا من اهتزازات قشرة الأرض؟

مليارات الناس حول العالم يلزمون منازلهم جراء تفشي فيروس كورونا- وهذا عدد كبير جدا من الناس في الحقيقة،إلى الدرجة التي تحدث تغييرا في الطريقة التي تتحرك بها قشرة الأرض.

وبسبب الإغلاق التام، لم تعد هناك سوى رحلات قليلة إلى أماكن العمل أو للخروج للنزهة والاستجمام عبر السيارات أو القطارات، وأغلق العديد من مصانع الصناعات الثقيلة أبوابه.

وفي الحقيقة، أن قلة حركة عدد هائل منا تخفف فعليا من الاهتزازات في قشرة الأرض.

وتلك حقيقة مدهشة إذا أخذنا في الاعتبار أن كوكبنا يزن ستة مليارات ترليون طن.

انخفاض كبير

كان العلماء في المرصد الملكي في بلجيكا أول من لاحظ الانخفاض، قائلين إن "الحركات الأرضية تولد ذبذبات مدى ترددها 1-20 هرتز (أي أعمق من صوت آلة الكونترباص الموسيقية، ويماثل صوت جهاز أرغن كبير) قد أصبحت أكثر انخفاضا منذ تطبيق الحكومات إجراءات تقييد الحركة لتحجيم تفشي الفيروس ".

وتمت ملاحظة التغييرات في أماكن مختلفة حول العالم أيضا.

ولاحظ علماء الزلازل في نيبال انخفاضا في النشاط، وقال أحد العاملين في معهد باريس لفيزياء الأرض، إن الانخفاض في العاصمة الفرنسية باريس كان "كبيرا"، ووصف بحث أجرته جامعة كال تيك في الولايات المتحدة الانخفاض في لوس أنجلوس بأنه "كبير جدا".

ويمكن الاطلاع على الانخفاض المثير في نشاط الزلازل في نيبال في هذا الرسم البياني.

Here is a nice example for the seismic noise reduction owing to lockdown in Nepal. Thanks @seismotom and @wmvanstone for sharing scripts (@SubediShiba1)#seisnepalschool pic.twitter.com/mqm0cuUOQv