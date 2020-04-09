الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية .. لبنان يمدد حالة العزل العام لمدة أسبوعين

قالت وزيرة الاعلام اللبنانية منال عبد الصمد يوم الخميس إن الحكومة اللبنانية قررت تمديد حالة العزل العام للبلاد المستمرة منذ شهر بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل نيسان.

ومنذ أن أعلن لبنان حالة التعبئة العامة الطبية الشهر الماضي لا يستطيع الناس مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الدواء. وقد أغلقت معظم الاعمال التجارية كما تم إغلاق المطار الوحيد بالبلاد بإستثناء عدد قليل من الرحلات التي تتولى عودة المغتربين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

ويمنع حظر التجول الليلي الناس من الخروج بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا. وتفرض القوى الأمنية قيودا صارمة في جميع أنحاء لبنان الذي وقع في أزمة مالية عميقة قبل أشهر من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقدر تقرير حكومي يوم الخميس عدد الإصابات عند 582 حالة بينها 19 حالة وفاة.

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وقالت وزيرة الإعلام بعد جلسة لمجلس الوزراء إن رئيس الحكومة حسان دياب أكد ”أننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل“.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الذي يضم الرئيس ميشال عون وكبار المسؤولين الأمنين قد أوصى في وقت سابق يوم الخميس بتمديد فترة التعبئة العامة كما دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.