الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة".
والأمير عبد الرحمن هو الابن الأكبر للأمير سعد الثاني، أصغر أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، أصغر أخوة ملك السعودية المؤسس عبد العزيز آل سعود و أخ شقيق للأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.
وزوجته (المتوفاة) هي الأميرة لطيفة بنت عبدالله بن حسن آل الشيخ.
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