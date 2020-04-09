الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة".

​والأمير عبد الرحمن هو الابن الأكبر للأمير سعد الثاني، أصغر أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، أصغر أخوة ملك السعودية المؤسس عبد العزيز آل سعود و أخ شقيق للأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وزوجته (المتوفاة) هي الأميرة لطيفة بنت عبدالله بن حسن آل الشيخ.