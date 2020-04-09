وزارة الدفاع العراقية تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش

وقال الوزير، نجاح الشمري، في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "بغداد اليوم"، إنه تم تسجيل 4 إصابات بالفيروس في صفوف القوات المسلحة وجميعها تتلقى العلاج في المستشفيات الآن، لكن لم تسجل أي حالات وفاة.

وقررت وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، منح المتوفين المنتسبين لها، ممن فارقوا الحياة بسبب الأمراض السرطانية والوبائية، حقوق الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1202 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، فيما بلغت الوفيات 69 حالة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.56 مليون إصابة، بينهم نحو 92 ألف حالة وفاة، و345 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 450 ألفًا في الولايات المتحدة و152 ألفًا في إسبانيا 143 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.