إياد علاوي يعلق على تكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "منذ اكثر من شهرين اتفقت مع الأخ مسعود بارزاني على مفاتحة القوى السياسية لطرح اسم السيد الكاظمي لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة المؤقتة".

وأضاف علاوي: "اليوم وبعد ضياع كل ذلك الوقت، أدعو الأخ المكلف لإشراك الاتحادات والنقابات والمتظاهرين السلميين، ومن الواجب والضروري على القوى السياسية تسهيل مهمته".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

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© Sputnik / من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي قدم، اليوم الخميس، اعتذاره عن تكليفه برئاسة الوزراء، موجها رسالة إلى الشعب العراقي.