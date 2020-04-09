دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة STADIA PRO مجاناً الآن ولمدة شهرين في 14 دولة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل اليوم عن توفير خدمة بث الألعاب STADIA PRO بشكل مجاني ولمدة شهرين في عدد 14 دولة.

نتيجة لإستمرار أزمة فيروس كورونا حول العالم، جاء إعلان عملاق البحث اليوم عن توفير خدمة بث الألعاب STADIA PRO لأجهزة الحاسب المكتبي ذات الآداء البطيء أو أجهزة الحاسب المحمول وبعض الإصدارات من الهواتف الذكية بشكل مجاني لمدة شهرين.

يتجه الكثير من المستخدمين الآن إلى إختيار الترفيه في الألعاب في خدمات البث مع إستمرار الحظر، واليوم تقدم جوجل عرض للمستخدمين للتسجيل لإختبار خدمة Stadia Pro لمدة شهرين مجاناً.

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أيضاً يمكن للمستخدمين بعد التسجيل الوصول إلى عدد 9 من عناوين الألعاب التي تشمل GRID، وDestiny 2: The Collection، وThumper، ومن ثم تتوفر خدمة بث الألعاب بسعر 9.99 دولار بعد إنتهاء العرض المجاني.

كما تتيح جوجل إلغاء الإشتراك في الخدمة في أي وقت، أو شراء عناوين إضافية عبر متجر Stadia، أيضاً لن يحتاج المستخدمين المسجلين في Stadia Pro الآن إلى دفع رسوم الإشتراك خلال الشهرين المقبلين.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة STADIA PRO مجاناً الآن ولمدة شهرين في 14 دولة ظهر على التقنية بلا حدود.