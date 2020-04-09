شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محادثات السعودية وروسيا حول خفض إنتاج النفط مع انطلاق اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع أوبك بلس، الذى دعت إليه المملكة العربية السعودية، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، واتفقت السعودية وروسيا على خفض كبير لإنتاج النفط وفق العربية، ويحضر الاجتماع الذى يعقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، النرويج وإقليم ألبرتا الكندى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج الاجتماع عن اتفاق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ على خفض إنتاج النفط اليومى بما يتراوح بين 10 ملايين برميل إلى 15 مليون برميل، لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.

وقبيل انعقاد الاجتماع، قالت مصادر سعودية، إن المملكة مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 4 ملايين برميل يوميا من إنتاج أبريل.

وقال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة، إن الدول المنتجة من خارج أوبك بلاس ستسهم في إيجاد الحل للأسواق، وأضاف أن قمة العشرين منصة في غاية الأهمية لحل مشكلة النفط حالياً، مشيرا إلى أن سعر نفط عند 10 دولارات قد لا يكون جيدا حتى للمستهلكين، وأكد أن السعودية تقوم بعمل كبير لتحقيق استقرار الأسواق وهذا ما تفعله منذ سنوات. وفق العربية.

وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة "قد نسمع شراء الدول غدا للنفط لبناء استراتيجياتها ودعم الطلب"، وقال "أتمنى أن يتم الاتفاق على خفض كبير للإنتاج، والسعودية قامت بمهام كبيرة لتحقيق استقرار أسعار النفط والنقاشات اليوم في غاية الأهمية، ولكن نظرا لحجم التحدي الذي تواجهه الصناعة فمن المهم أيضا اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين غدا لمحاولة التوصل لحل لهذه المشكلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وصناعة النفط أحد ركائزه خاصة في هذه الأوضاع الهشة مع تفشي وباء كورونا".

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وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع وسط ارتفاع فى أسعار النفط، اليوم، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.83%، إلى 33.44 دولار، فيما ارتفع الخام الأميركي 4.3%، إلى 26.16 دولار.

وكان متحدث باسم الكرملين قد صرح لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم بحث أسواق النفط اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السعودية، وقال المتحدث ردا على سؤال بشأن احتمال حدوث الأمر "لا وجود لمثل تلك الخطط اليوم".