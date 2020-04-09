شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: مبادرة وقف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية لتوحيد الجهود فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم، أن مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف ( تحالف دعم الشرعية في اليمن ) وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين ، تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتأكيدًا لجدية الالتزام بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في تغريدات على حسابه في تويتر :" إن وقف إطلاق النار يعد فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا ، وليس فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه"، معربًا عن أمله في أن يستجيب "الانقلابيون" لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء اليمنى، عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،على الدعم السخى الذى يقدم لجهود الإغاثة في اليمن، مثمنًا موقف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمني.