مشارى راشد: هناك أيادي خفية تزرع الفتنة بين مصر و الكويت ولن تستطيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الداعية الإسلامي مشارى راشد العفاسى، أن هناك أيادى خفية تحاول زرع الفتنة بين مصر والكويت ولكن لم تستطع، يأتى ذلك تزامنا معا استدعاء النيابة العامة بالكويت، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية.

وقال مشارى راشد العفاسى، عبر حسابه على موقع تويتر: "هناك أيادي خفية تزرع الفتنة بين مصر والكويت - حفظهما الله من كل سوء - وتريد زعزعة أمن البلدين .. ولن تستطيع".



مشارى راشد العفاسى

من جانب آخر، استدعت النيابة العامة بالكويت، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ومازال البغيلى بالنيابة حتى الساعة. وفق مصادر مطلعة.

وكان الصحفي الكويتي مبارك البغيلي، قد شن هجوما لاذعا على الشعب المصري بالإساءة لهم عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر".،و ببث الأكاذيب والشائعات المغرضة مرارا وتكرارا أن مصر يوجد بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

يهدف البغيلى من خلال تغريدات لإثارة الفتنة بين الأشقاء العرب، وخلف فتن بين المواطنين والمقيمين في الكويت، وقد أثار جدلا واسعا مؤخرا بعد تكراره تغريدات مسيئة لمصر والمصريين ، مستخدما أزمة فيروس كورونا التى يعانى بسببها العالم كله، وعبر فى إحدى تغريداته عن أمنياته بأن ينتشر كورونا فى مصر وتتحول لبؤرة للوباء، كما اتهم الدولة بأنها لا تعلن الحقائق عن الفيروس .

بعد سلسلة طويلة من التغريدات المسيئة رد الكويتيون عليه بتوضيح جهله وضيق معلوماته، ووصفوه بالمرتزق عديم الانتماء للعروبة وللكويت، ووصفوه بالمفلس فكريا.

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