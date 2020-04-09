كورونا.. الجزائر تسجل أعلى معدل وفيات يومي يرفع الإجمالي لـ235

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
أعلنت الجزائر الخميس، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 235، بعد تسجيل 30 حالة جديدة، تعد أعلى معدل للوفيات يومي يتم تسجيله في البلاد، منذ أول ظهور للوباء.
وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 30 وفاة، و94 إصابة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 1666".
وأوضح فورار، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 374 شخصا من إجمالي المصابين". والوفيات وحالات التعافي محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من مليون و563 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 91 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 345 ألفا.
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