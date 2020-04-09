"صحة" غزة تجدد مناشدتها توفير لوازم فحص كورونا

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

جددت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، مناشدتها لتوفير لوازم الفحص المخبري لفيروس كورونا، بعد أن نفدت بالكامل الأربعاء.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي: "نجدد نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية للإسراع في توفير مواد فحص فيروس كورونا لقطاع غزة".

وأضاف: "المختبر المركزي يفتقر لمواد الفحص الخبري لفيروس كورونا اللازمة لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي".

وتابع أن وزارته "بحاجة ماسة الى توفير متطلباتها العاجلة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا".



ويجري إلزام المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بفترة الحجر الإلزامي الاحترازي لمدة 21 يوماً، في مدارس وفنادق ومراكز صحية أُعدّت مسبقاً لهذا الغرض.



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وفي وقت سابق، قال عبد الناصر صبح، مدير مكتب المنظمة في قطاع غزة، للأناضول، إن "الصحة العالمية اشترت كميات تكفي ألف شخص من مواد فحص كورونا من الأردن، لدعم القطاع الصحي في فلسطين، وستوزعها على الضفة الغربية وغزة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا في القطاع.

وخلال ال24 ساعة الأخيرة، لم تسجل فلسطين أي إصابة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس.

وحتى الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

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