للمرة الثالثة.. مليشيات حفتر تقصف مستشفى لمرضى كورونا بطرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الليبية، الخميس، تضرر مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا جنوبي العاصمة طرابلس؛ إثر تعرضها لقصف صاروخي من قبل ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويعد هذا القصف الثالث من نوعه الذي يتعرض له المستشفى الواقع في حي بوسليم، من ميليشيات حفتر خلال 4 أيام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، عبر "فيسبوك"، إن قصفا بصواريخ غراد استهدف مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"؛ ما أدى لاندلاع النيران فيها.

وأوضح أن فرق هيئة السلامة الوطنية توجهت لمكان القصف وباشرت بإطفاء الحرائق المندلعة دون تسجيل إصابات بشرية مع تضرر أجزاء كبيرة من المخازن.

ونشر المكتب الإعلامي، تسجيلا مصورا يظهر اندلاع الحرائق في المخازن وتوجه هيئة السلامة لإطفائها.

Advertisements

والإثنين، قصفت مليشيا حفتر "مستشفى الخضراء العام"، وعاودت استهدافه الثلاثاء، حسب بيان لقوات حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا.

وتسبب القصف بأضرار بمبنى المستشفى، وتهشيم شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى، كما أثار حالة من الهلع والخوف بصفوف المرضى والطواقم الطبية، حسب بلدية بوسليم، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا القصف "بشدة"، وجدد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس كل طاقاتهم لوقف انتشار كورونا، حسب بيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي قصف المستشفى ذاته، وقالت المفوضية الأوروبية، عبر بيان، إن الهجمات التي تستهدف المؤسسات الصحية في ليبيا، آخرها استهداف مستشفى الخضراء في طرابلس، غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت ليبيا 21 إصابة بفيروس كورونا.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة الوباء، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.