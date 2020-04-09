الجيش اليمني يتهم الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار

مبارك محمد/ الخليج 365- قال إن الجماعة استهدفت مواقع قواته في إحدى مديريات محافظة مأرب

- أعلن بدء بالالتزام بتوجيهات الرئيس هادي القاضية بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار

- لم يصدر على الفور أي تعليق من الحوثيين حول اتهامات الجيش

اتهم الجيش اليمني، الخميس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بـ"خرق" وقف إطلاق النار، واستهداف مواقع قواته في إحدى مديريات محافظة مأرب شرقي البلاد.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بدأ في تمام الساعة (9.00 ت. غ) من الخميس، مع إمكانية تجديده.



وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش بدأت بالالتزام بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي التي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار.



وأضاف أنه "منذ الساعات الأولى لسريان وقف إطلاق النار، قام مسلحو جماعة الحوثي بقصف مواقع قوات الجيش في جبهات صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب، بالمدفعية الثقيلة".



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ولفت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، قام الحوثيون بحشد عناصرهم وآلياتها القتالية في الجبهات ذاتها.



وبحسب موقع الجيش، وجه الرئيس هادي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس، في تمام الساعة (12.00) بالتوقيت المحلي/ (9.00 ت. غ)، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.



ولم يصدر على الفور أي تعليق من جماعة الحوثي حول اتهامات الجيش اليمني، كما لم تعقب على مبادرة التحالف.

وفي 26 من مارس / آذار الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة التزاماتهم بوقف إطلاق النار، التي أعلنوها استجابة لدعوة الأمم المتحدة.



وحتى اليوم الخميس، لم تعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.