العراق يعلن وفاة أول ضابط رفيع في الجيش بكورونا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، وفاة أول ضابط رفيع المستوى في الجيش، أثر إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب لها، إن "رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، نعى العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

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ويشغل الحمدان، منصب مدير الإدارة والميرة في الفرقة الخامسة في الجيش، التي تنتشر في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 4 وفيات و80 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1202، توفي منهم 69.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من مليون و541 ألفا في العالم، توفي منهم نحو 90 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 342 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.