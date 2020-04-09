اشتباكات بين تنظيم "داعش" والنظام السوري شرقي سوريا

دير الزور/ أدهم كاكو/ الخليج 365

وقعت الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران من جهة، وعناصر تنظيم "داعش" من جهة أخرى، في منطقة البادية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن تنظيم "داعش" الإرهابي شنّ هجوما بالأسلحة الثقيلة على تحصينات قوات النظام والمجموعات الإيرانية، بالقرب من محافظة دير الزور(شرق)، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

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وذكرت المصادر أن "طائرات روسية شاركت في التصدي لهجوم داعش، ما أجبرعناصره على التراجع إلى نقاط تمركزها في البادية السورية".

فيما لم ترد تفاصيل عن وقوع قتلى أو جرحى من الطرفين.

يشار إلى أن وجود تنظيم "داعش" في سوريا انحسر خلال السنوات الماضية بعد خسارته كل المناطق المأهولة التي كان يسيطر عليها، لتنحصر سيطرته على منطقة البادية الواقعة غرب محافظة ديرالزور في مساحة لا تتجاوز 2% من إجمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.