© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأضاف: "السعودية تقوم بترحيل موبوئين، والأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لضبط وترتيب استقبالهم".
وانتقد المسؤول في "أنصار الله" منظمة الصحة العالمية، بالقول إنها "لم تقدم إلا 30 جهاز فحص حرارة وبدلات محدودة، ويشترطون أن تكون هناك حالات مصابة حتى يرسلوا المساعدات".
وأشار إلى أن "تحالف العدوان يكرس الحصار ولا يسمح بدخول المساعدات البسيطة إلا ليقال إن المطار مفتوح".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": السعودية تقوم بترحيل موبوئين واليمن المحاصر لا ينقصه كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.