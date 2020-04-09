مراسم تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية... فيديو وصور

وقال صالح: "اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف".

وأضاف صالح: "هذا اليوم نجتمع أيضاً حيث يصادف أحداث تاريخية مهمة في العراق، هذا اليوم ذكرى استشهاد الشهيد الصدر (قدس سره) واليوم ذكرى الفتوى الجهادية من أجل مقاومة "داعش" والذي حول مجرى الأحداث وساعد في دحر "داعش" والمضي ببلدنا من تلك الخطورة التي كانت تحدق بنا".

وتابع صالح: "أحيي معكم بشكل خاص الرجال والنساء ممن يقفون في الطليعة أمامنا جميعاً في مقاومة هذا الوباء، الكادر الصحي من أطباء وخبراء وممرضين وموظفي خدمات وجميع العاملين في دوائر الصحة والمستشفيات".

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وكلف الرئيس العراقي برهم صالح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي قدم ، اليوم الخميس، اعتذاره عن تكليفه برئاسة الوزراء، موجها رسالة إلى الشعب العراقي.