بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة ومسؤولين... توجيه جديد من السيسي

وخلال الاجتماع وجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".
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وتناول الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي جنوب الوادي وشمال سيناء.
وأشار وزير الزراعة إلى المقومات المتميزة التي تتمتع بها تلك المناطق لتوفير فرص العمل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استصلاح الأراضي.
ومن جانبه أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، على جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية في مصر وتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره، بالإضافة إلى تحقيق التكامل فيما يتعلق بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتعظيم الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
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