"الصحة العالمية" ترسل إلى فلسطين موادا لتشخيص كورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، اعتزامها إرسال مواد فحص مخبري لفيروس كورونا إلى فلسطين، الأسبوع المقبل، لتغطية الحاجة الملحة لها في البلاد.
وقال عبد الناصر صبح، مدير مكتب المنظمة في قطاع غزة، للأناضول، إن "الصحة العالمية اشترت كميات تكفي ألف شخص من مواد فحص كورونا من الأردن، لدعم القطاع الصحي في فلسطين، وستوزعها على الضفة الغربية وغزة".
وأضاف صبح، أن المنظمة تعمل جاهدة لإيصال مواد الفحص لغزة والضفة الأسبوع المقبل.
وأشار أن عينات الفحص ستعمل على تغطية الحاجة الملحة لها في فلسطين ريثما تصل كمية أخرى من جنيف تكفي لـ19 ألف شخص ستوزع بين الضفة والقطاع.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا في القطاع.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي: "توقف المختبر المركزي في غزة عن إجراء الفحص المخبري نتيجة نفاد المواد اللازمة لذلك، ولازالت عشرات العينات دون فحص".
وحتى الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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