كورونا.. لبنان يمدد "التعبئة العامة" أسبوعين إضافيين

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

قرر مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، تمديد حالة "التعبئة العامة" أسبوعين إضافيين حتى 26 إبريل/نيسان الحالي، كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

أعلنت ذلك وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في القصر الرئاسي شرق بيروت.

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار إجراءات "التعبئة العامة"، وشمل ذلك فرض إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجراً.



وأضافت الوزيرة منال أن الرئيس اللبناني ميشال عون شدد خلال الجلسة على أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء " كورونا"، واعتبر أن الإجراءات المتخذة ساعدت على خفض عدد المصابين بالفيروس.

ونقلت تصريحات لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال الاجتماع قال فيها إن "الحكومة نجحت إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء".

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وأضاف دياب: "لكن لا نستطيع القول بأننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل"، وفق وزيرة الإعلام.

وأشار إلى أن "هناك خوفا من أن يكون الوباء محفزا للعودة والانتشار بقوة، كما يحصل في العديد من دول العالم التي خففت إجراءاتها".

ولفت إلى أنه "طلب من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة لبنانية (1.2 مليار دولار) مخصص لمكافحة كورونا وتداعياته".

وأضاف دياب أن "الجيش اللبناني سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية إلى العائلات المحتاجة بشكل كامل".

وأشار أن المساعدات المالية "ستتبعها مساعدات غذائية وسيتم تصحيح اللوائح بالتعاون مع البلديات".

وحتى عصر الخميس، سجل لبنان رسميا582 إصابة بينها 19 وفاة، فيما أصاب الفيروس نحو مليون و540 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 90 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.