كورونا.. ارتفاع الضحايا في السعودية وموريتانيا

مراسلون/ الخليج 365

ارتفعت، الخميس، أعداد ضحايا فيروس كورونا في السعودية وموريتانيا، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصائيات رسمية.

وأعلنت السعودية، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس يرفع الإجمالي إلى 44، إضافة إلى 355 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وفي بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية، نشرته الوكالة الرسمية، ارتفع عدد المصابين إلى 3287 بعد تسجيل 355 إصابة جديدة"​.



وذكر البيان، أن عدد المتعافين بلغ 666 حالة بعد تعافي 35 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 7 إصابات.



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وقال مدير الصحة سيدي ولد الزحاف، إن الإصابة لطالبة موريتانية عادت مؤخرا من فرنسا، وكانت تخضع للحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة نواكشوط.



وأشار ولد الزحاف، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية، أن السيدة اكتشفت إصابتها بعد خضوعها لفحص فيروس كورونا ضمن مجموعة من المحتجزين.



وبتسجيل هذه الإصابة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، إلى 7 أشخاص بينهم اثنان متعافيان، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.



وأصاب الفيروس، حتى ظهر الخميس، أكثر من مليون و535 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفا.

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