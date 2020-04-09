الأردن: وقف إطلاق النار باليمن "خطوة هامة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أشاد الأردن، الخميس، بقرار التحالف العربي، وقف إطلاق النار باليمن واصفا إياه بأنه "خطوة هامة" من أجل تهيئة الظروف للوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، جدد فيه موقف بلاده المؤكد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.

ولم يسجل اليمن، حتى الخميس، أي حالة كورونا، فيما أصاب الفيروس أكثر من مليون و535 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفا.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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وفي بيان آخر، أعلنت الخارجية الأردنية، أن الصفدي، أجرى الخميس اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلاله أزمة كورونا والتطورات الإقليمية.

وحذر الصفدي ولودريان من خطورة أي خطوة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية، في خطوة تمثل خرقا للقانون الدولي وتقويضا لجهود تحقيق السلام الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) وتخصيصها دعماً إضافياً جديداً للوكالة التي تعاني عجزاً ماليا كبيرا في موازنتها.

وأشار ذات البيان، أن الصفدي اتصل بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو ونقل تعازي الملك عبدالله الثاني بضحايا كورونا.

وأكد الوزيران الأردني والإيطالي أن التنسيق والتعاون في مواجهة أزمة كورونا "ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الأزمة التي تستدعي جهودًا دولية منسقة ومتكاملة".

واستعرض الصفدي ودي مايو أيضا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقا على إدامة التواصل لتنسيق الجهود إزاء جائحة كورونا وتبعاتها والتحديات المشتركة الأخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.