بسبب كورونا.. دبي تخفض الإنفاق العام وتجمد التوظيف

محمد إبراهيم / الخليج 365
أصدرت مدينة دبي الإماراتية، الخميس، تعميما بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، لتجنب تداعيات فيروس كورونا.
وذكرت الدائرة المالية في دبي (حكومية)، في بيان، أنها أبلغت الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأية زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.
وأشارت الدائرة، إلى إيقاف كافة أشكال المكافآت، ووقف تعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، بجانب عدم صرف بدل تذاكر السفر، ووقف صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين.
وبحسب البيان، سيتم خفض المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لكل من (المؤتمرات، الفعاليات، الاستشارات، المهمات الخارجية، التدريب، الرعاية).
ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).
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