"الإغاثة التركية" تواصل حملاتها لتوعية سكان الشمال السوري ضد كورونا

اعزاز/الخليج 365

تواصل فرق هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، حملة توعية سكان مناطق الشمال السوري، ضد فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، قامت "الإغاثة التركية"، بحملة توعية للوقاية من كورونا، بين أوساط السوريين القاطنين في مخيمات اللجوء بمنطقة أعزاز بريف حلب، شمال غربي سوريا، والتي تم تطهيرها من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات."

وفي حديثه للأناضول، قال المسؤول الإعلامي لدى " İHH" في ولاية كيليس جنوبي تركيا، يعقوب ألاجا، إنهم قاموا بتوزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا، للسوريين، قاطني المخيمات في منطقة أعزاز.

Advertisements

وأوضح أن حملات التوعية التي يقومون بها، تتواصل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الصحية المحلية هناك.

وإلى جانب حملات التوعية، قدمت "الإغاثة التركية" حتى الآن، طرود منظفات ومعقمات لأكثر من ألفين و300 أسرة محتاجة في المنطقة، بحسب ما أورده "ألاجا."

بدوره، أكد الدكتور محمد حمادي، أحد الأطباء في مخيم "يازي باغ" بريف أعزاز، عدم اكتشافهم أية إصابة بفيروس كورونا، حتى الآن ضمن مخيمات اللاجئين.

جدير بالذكر أن فرق "الإغاثة التركية" تواصل منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، تقديم مختلف مساعدات المأوى، والغذاء، والصحة والتعليم للمحتاجين هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.