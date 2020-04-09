كورونا.. 166 إصابة جديدة بقطر و7 في لبنان

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر ولبنان الخميس، عقب تسجيل إصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 166 حالة كوورنا جديدة ليصل إجمالي الإصابات في قطر إلى 2376.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترجع لعائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة".

ولفتت أنه بتسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 206 حالة٬ فيما استقر عدد الوفيات عند 6".

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وبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا في قطر هو 43144 حتى الآن.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنها سجلت 7 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582.

وأضافت في بيان نشرته الوكالة الوطنية أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة، بزيادة 7 حالات عن الأربعاء.

وأشارت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 19.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونا و529 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تعافى أكثر من 337 ألفا.

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