وزير الخارجية : نأمل أن يبادر الحوثي إلى انتهاز مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعي تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع ، وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19 .

وأَضاف سموه في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير أن المملكة العربية السعودية طالما كانت رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية ، وستستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف ، وتابع :” نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق”

وبين : “انطلاقاً من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت ب500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا “