شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يوبخ عامل توصيل تجاهل احترازات الوقاية من كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه مواطن من أمام باب منزله، وظهر خلاله أحد عمال توصيل الطرود البريدية بدون قفازات أو كمامة. Advertisements وظهر خلال المقطع إحضار العامل لطرد بريدي وينتظر تسليمه للمواطن الذي بادر بتوبيخه على عدم لبس كمامة وقفازين. كما أظهر المقطع رد فعل العامل الذي أخذ الطرد مباشرة وطلب من المواطن استلامه من الفرع وركب سيارته وغادر بسرعة.

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