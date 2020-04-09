الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دّدت دمشق الخميس باتهام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لقواتها بالمسؤولية عن هجوم بغاز الكلور طال مدينة اللطامنة في وسط البلاد عام 2017، ووصفت التقرير بأنه "مضلل". وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الاعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة "مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر دمشق تندد بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استخدامها سلاحاً محظوراً وتعتبره "مُضللاً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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