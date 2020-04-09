مصر ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، ثمنت القاهرة، مبادرة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، التي بدأت اليوم ولمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان الخارجية أن مصر أعربت عن أملها في أن تسهم المبادرة في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأوضحت أن هذه الآليات تأتي استنادا إلى كافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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وأكد البيان على دعم مصر للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، اعتبارا من منتصف نهار الخميس 9 أبريل/ نيسان، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الشعب اليمني لتركيز الجهود على مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.