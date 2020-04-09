شركة سورية تعلن موعد طرح دواء "كورونا" في الأسواق وتسعيرته الرسمية

ونقلت إذاعة "شام إف إم" عن مدير شركة "ابن حيان" للصناعات الدوائية السورية، الدكتور رشيد الفيصل، تصريحات أعلن فيها سعر الدواء الجديد وموعد توافره بالأسواق.

وبحسب الدكتور الفيصل، فإن سعر العبوة الواحدة (30 حبة) من دواء الكلوروكين، والتي تستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، هو 6800 ل.س للمواطنين في سوريا.

وبحسب الإذاعة، فإنه من المتوقع أن يتوفر الدواء في الأسواق خلال الاسبوع المقبل عن طريق وزارة الصحة السورية.

وأكد الدكتور الفيصل أن هذا الدواء ليس وقائيا، وإنما علاجياً ويعطى بإشراف طبي حصرا. Advertisements

وأعلنت الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، زيادة فترة حظر التجوال في أيام محددة من الأسبوع بهدف منع انتشار فيروس كورونا. وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

وأتى قرار الحكومة السورية بعد يوم من إعلان عزل مدينة منين في ريف دمشق بسبب مخاوف من انتشار المرض في البلدة.

كما سبق وأقرت وزارة الاقتصاد السورية منع تصدير سلسلة من السلع الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف على خلفية تراجع المعروض، في ظل الطلب الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية، ونص القرار، الذي وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، على منع تصدير مواد "الكلور، ماء جافيل، البقوليات المعلبة والمغلفة، بيض الدجاج، الألبان والأجبان".