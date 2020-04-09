الصحة السعودية تعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل إلى 666 حالة، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة الفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية، الذي تعرض خلال آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بالفيروس المستجد بالمملكة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جداً.

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وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".

وأضافت الصحة السعودية أنها تلقت 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن وجود المتطوعين له طابع خاص "ولنا تجربة مشهود لها في الحج".

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