الجامعة العربية تطالب الحوثيين ب"التجاوب" مع المبادرة السعودية

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القاهرة: طالبت جامعة الدول العربية في بيان الخميس الحوثيين بالتجاوب مع مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واصفة إياها بأنّها "فرصة نادرة لوقف نزيف الدم".

وأشاد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط بالمبادرة السعودية، وطالب في البيان الطرف الحوثي "باظهار الالتزام والتجاوب" معها.

وقال إنّها "تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن".

والخميس، دخل وقف إطلاق نار أعلنه التحالف العسكري بقيادة السعودية حيز التنفيذ في اليمن بينما لم يفصح المتمردون الحوثيون عن موقفهم منه بعد.

وقالت الرياض إن الهدف من وقف النار التركيز على الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أنها تفتح الباب أمام سلام دائم.

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وبدأ وقف إطلاق النار عند الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش.

ولم تُسجّل في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي إصابة مثبتة رسمياً بكوفيد-19 الذي أصاب نحو 10 آلاف شخص في دول الخليج القريبة الست، وفقاً لمنظّمة الصحة العالمية. لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء في حال بلوغه البلد الفقير، بكارثة إنسانية.

وأكد أبو الغيط في البيان "أن الشعب اليمني يعد الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تعكس حساً بالمسؤولية وإدراكاً لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي".

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس التحالف في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.