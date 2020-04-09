شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال التركي يواصل خرق السيادة السورية ويدخل 20 آلية عسكرية لريف الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوات الاحتلال التركي وبشكل غير شرعي إدخال الآليات العسكرية المدرعة والمزودة بأسلحة رشاشة إلى القرى والبلدات التي تحتلها مع مرتزقتها من الإرهابيين في ريف الحسكة وذلك في خرق متجدد ومستمر للقوانين والشرائع الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال التركي أدخلت بعد ظهر اليوم 20 آلية عسكرية تركية مدرعة مزودة بأسلحة رشاشة عبر قرية السكرية الحدودية واتجهت نحو قرى الداوودية وعنيق الهوى التابعة لناحية أبو راسين ومدينة رأس العين بريف الحسكة.

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وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأشهر القليلة الماضية أعدادا كبيرة من المعدات العسكرية والآليات في إطار الدعم الذي تقدمه لمرتزقتها الإرهابيين الذين يعتدون بدعم من النظام التركي على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات

إضافة إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان من منازلهم باتجاه مناطق انتشار الجيش العربي السوري.