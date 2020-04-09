شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية نيبال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها فى مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال فيروس كورونا المستجد، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.
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