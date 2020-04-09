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وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية نيبال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها فى مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال ، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

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