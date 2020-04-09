شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بإعلان قوات التحالف وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية البحرينية بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد فى اليمن، لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وقابلة للتمديد، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة، وقالت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، إنه قرار "شجاع يعبر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبه مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة"، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته الحكومة السعودية لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناته.

وأعربت عن أملها في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن الشقيق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف" تحالف دعم الشرعية فى اليمن" وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 9 إبريل 2020 . Advertisements

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال جوتيريش، في بيان نشره مكتبه :" أرحب بإعلان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) ، عن وقف إطلاق النار في اليمن. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19. وأدعو الآن الحكومة اليمنية والحوثيين لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط مع بعضهم البعض، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يسّرها مبعوثى الخاص مارتن جريفيثس".

وأوضح أنه من خلال الحوار سيتمكن الطرفان من الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني ، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.