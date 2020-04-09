شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة وطنية لتمكين الراغبين فى التطوع الصحى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، عبر " منصة التطوع الصحى " أكثر من 79 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تعد منصة التطوع الصحى النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فى بناء المنصة الإلكترونية وتجهيزها، وتمكين المتطوعين من مختلف الفئات في عموم مناطق المملكة.

وقد استقبلت المنصة المتطوعين فى الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام فى دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة فى حال الاحتياج.

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وتُمكّن المنصة الراغبين فى التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعى من هيئة التخصصات الصحية، ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.

وتستقبل المنصة المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيًا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المنصة المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى فى مجالات مختلفة.

وتأتي هذه المنصة الإلكترونية ضمن الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي، لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030.