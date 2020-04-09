شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جدة تطلق مبادرات استقبال الاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية والمراكز الصحية، مبادرات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال استقبال الاستشارات الطبية وتحديد مواعيد صرف الدواء وتوصيله دون الحاجة لمراجعة المريض للمستشفى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أتاحت المستشفيات للمرضى والمراجعين التواصل معها عبر التطبيقات وأرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمتهم ضمن خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجول الذى حددته بهذا الخصوص حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وفعّل مستشفى الملك عبدالعزيز والملك فهد ومجمع الملك عبدالله والثغر وشرق جدة والعزيزية للأطفال ومجمع إرادة للصحة النفسية هذه المبادرة التي يتم خلالها تزويد المستشفيات باسم المريض وملفه الطبى والعلاج المطلوب تحضيره وتوصيله للمنزل في موعد يتم تحديده للمريض عبر رسالة حال اكتمال الطلب.

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وشهدت مبادرات مستشفيات محافظة جدة تجاوباً لافتاً من المرضى من جميع الشرائح العمرية، عكست وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء فى منازلهم وخدمتهم والإجابة على استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وعدم الحاجة للخروج إلا للضرورة القصوى في حال الشعور بأى أعراض صحية تستلزم الكشف والفحص في المستشفى.

وأعرب عدد من المواطنين عن عميق شكرهم وامتنانهم لموظفي الصحة لما يقدمونه من خدمات للمستفيدين في هذه الأوقات العصيبة في ظل حالة التأهب الطبية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن الكوادر الصحية أدّوت دورا حيويا في تقديم الخدمات، فهؤلاء هم من يكرسون حياتهم للعناية بنا وتلبية الاحتياجات الصحية، إنهم مصدر فخر وإلهام لنا ونحن مدينون لهم، وإن عملهم كل يوم وفي كل المرافق الصحية المنتشرة في محافظة جدة يصنع فارقا.