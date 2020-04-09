"جوجل" تمنع موظفيها من استخدام "زووم".. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة جوجل منع موظفيها من استخدام تطبيق "زووم" الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية.



ونقل موقع "بازفيد" الإخباري في وقت متأخر، أمس الأربعاء، عن متحدث باسم الشركة أن التطبيق لا يفي بمتطلبات جوجل الأمنية.

وأضاف المتحدث أنه بإمكان الموظفين، رغم ذلك، استخدام التطبيق بشكل خاص على متصفح الإنترنت الخاص بهم أو على هواتفهم الذكية.

وفي تطور متصل، قامت إدارة "زووم" بتعيين كبير مسؤولي الأمن السابق في شركة "فيسبوك"، أليكس ستاموس، في منصب مستشار، بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني، حيث أدى النمو الهائل في أعداد مستخدمي التطبيق إلى انتقاد واسع النطاق لسلامة بيانات المستخدمين.

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وقالت زووم في وقت متأخر، أمس الأربعاء، "إنه (ستاموس) من عشاق منصتنا وسيساعدنا، بلا شك، في تطبيق أفضل الضوابط والممارسات في فئتها".

يشار إلى أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى العمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في ضغط هائل على تطبيق زووم.

ووفقا لـ "زووم"، ارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 200 مليون في مارس/آذار الماضي، حيث يتم استخدام التطبيق من جانب 90 ألف مدرسة في 20 دولة.

وتعرضت زووم لانتقادات بسبب مخاوف كثيرة تتعلق بخصوصية البيانات، واعترف الرئيس التنفيذي إريك يوان مؤخرا بأنه تم توجيه بعض بيانات المستخدمين "عن طريق الخطأ" عبر الخوادم الإلكترونية في الصين.