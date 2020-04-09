مجلة ألمانية تكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في متصفح أبل سفاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مجلة التكنولوجيا "t3n" الألمانية إنه تم اكتشاف مجموعة من الأخطاء والثغرات الأمنية في متصفح أبل سفاري، والتي تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى الميكروفون وكاميرا الويب الخاصة بالمستخدم، بل يمكن مشاركة الشاشة دون علم المستخدم، وتوجد هذه الثغرات في نظام "ماك أو إس" ونظام تشغيل الأجهزة الجوالة "آي أو إس".



ولم يكن الوصول إلى الميكروفون أو كاميرا الويب هو المشكلة الأكبر على الإطلاق، بل ظهر بعض الإهمال التقني، الذي تم اكتشافه بسهولة، بحيث يمكن استغلال هذه الأخطاء لشن هجمات القرصنة على أجهزة المستخدمين.

وإذا كان المستخدم يرغب في حفظ إعدادات الأمان في متصفح سفاري، فسوف يقوم المتصفح بذلك ارتباطا بالتطبيق؛ فمثلا إذا سمح المستخدم لتطبيق التراسل الفوري سكايب Skype بالوصول إلى كاميرا الويب للمرة الأولى، بعد الاستفسار منه عما إذا كان يسمح للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون وكاميرا الويب، وإذا أكد المستخدم هذا الاستفسار، فإن متصفح سفاري يحفظ هذا الإذن ويطبقه تلقائيا مع كل مرة يتم فيها الوصول إلى كاميرا الويب والميكروفون.

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وكل ما يحتاج إليه القراصنة هنا لاختراق أجهزة المستخدم الإيحاء للمتصفح بأنه برنامج التراسل الفوري سكايب، وأكدت الشركة الأمريكية إصلاح هذه الأخطاء وسد الثغرات الأمنية على الفور.

في عام 2019 ارتفعت التهديدات التي تستهدف أجهزة ماك بمقدار 400 هجمة، وهو ما يعيد طرح السؤال، عن مستوى الأمان الذي تتمتع به منتجات أبل، وعدم تعرضها لهجمات قرصنة مقارنة بأجهزة مايكروسوفت ويندوز.

حيث أشار التقرير السنوي لشركة Malwarebytes الأمريكية المتخصصة في مكافحة الفيروسات، إلى ارتفاع كبير في الهجمات التي تتعرض لها أجهزة ماك نفس الفكرة السائدة بأن منتجات أبل في مأمن من الفيروسات وهجمات القراصنة بفضل أنظمة تشغيلها المتطورة.